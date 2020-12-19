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Более 17,5 тысячи случаев COVID-19 выявили во Франции за сутки
Фото: pixabay.com/ru

Более 17,5 тысячи случаев COVID-19 выявили во Франции за сутки

Юлия Ямпольская

В мире

Свыше 17,5 тысячи случаев коронавируса выявлено во Франции за минувшие сутки. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает санитарное агентство Sante Publique.

Уточняется, что общее количество заболевших с начала пандемии превысило 2 460 555 человек. От COVID-19 скончались 60 418 пациентов. За последние сутки в больницах Франции умерли 190 человек.

За неделю в медицинские учреждения поступили 8736 пациентов с коронавирусом, из них 1152 — в реанимацию.

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