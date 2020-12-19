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Один человек пострадал в результате пожара в больнице в Астрахани
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек пострадал в результате пожара в больнице в Астрахани

Юлия Ямпольская

Происшествия

Пожар произошел в Областной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани из-за хлопка с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек, который является сотрудником медицинского учреждения.На данный момент на месте находятся три единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

По информации министерства здравоохранения Астраханской области в рядом стоящем коронавирусном отделении находятся 150 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Оборудование, которое обеспечивает поставку кислорода в учреждение, не пострадало.

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