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Пожар произошел на открытии главной елки страны в Киеве
В результате происшествия никто не пострадал / Фото: РЕН ТВ

Пожар произошел на открытии главной елки страны в Киеве

Юлия Курганова

Происшествия

В Киеве случился пожар во время церемонии открытия главной елки страны, которая находится на Софиевской площади. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в субботу, 19 декабря.

Инцидент произошел во время торжественного мероприятия, когда были зажжены пиротехнические огни. После этого пламя перекинулось на гирлянду.

Местные жители опубликовали видео с места происшествия.

В скором времени обслуживающий персонал потушил пожар при помощи порошкового огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в больнице в Астрахани. Пожар произошел в Областной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани из-за хлопка с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов.

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