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Названа предварительная причина хлопка в астраханской больнице
Фото: twitter.com/emercom_press

Названа предварительная причина хлопка в астраханской больнице

Юлия Курганова

Происшествия

Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани случился, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона. Об этом сообщил в субботу, 19 декабря, региональный министр здравоохранения Алексей Спирин.

— По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи, — сказал он.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. В результате пострадал один сотрудник больницы. Оборудование, которое обеспечивало поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования.

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больницаАстраханьпричина возгорания
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