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«Безумно красивая»: Кристина Асмус показала «бесстыжую фотку»
Кристина Асмус рассказала о планах на выходные / Фото: instagram.com/asmuskristina

«Безумно красивая»: Кристина Асмус показала «бесстыжую фотку»

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, по ее словам, «бесстыжую фотку». На снимке она лежит на кровати в полупрозрачной белой майке с оголенной ногой.

— А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке, — написала артистка.

Асмус сообщила подписчикам, что эти выходные у нее выдались сугубо театральными. У актрисы будут репетиции нового спектакля в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча в театре на Малой Бронной с режиссером Александром Молочниковым.

Многочисленные поклонники звезды оценили ее фото и засыпали актрису комплиментами.

«Вы, как всегда, умопомрачительны»; «Как же вам идет новый образ»; «Кристина, у вас нереально красивые глаза!»; «Безумно красивая», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Кристина Асмус показала таланты подросшей дочери. Артистка продемонстрировала талант Анастасии, показав на фото, как та великолепно делает вертикальный шпагат.

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поклонникиКристина Асмусфото
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