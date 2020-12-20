«Безумно красивая»: Кристина Асмус показала «бесстыжую фотку»
Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, по ее словам, «бесстыжую фотку». На снимке она лежит на кровати в полупрозрачной белой майке с оголенной ногой.
— А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке, — написала артистка.
Асмус сообщила подписчикам, что эти выходные у нее выдались сугубо театральными. У актрисы будут репетиции нового спектакля в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча в театре на Малой Бронной с режиссером Александром Молочниковым.
Многочисленные поклонники звезды оценили ее фото и засыпали актрису комплиментами.
«Вы, как всегда, умопомрачительны»; «Как же вам идет новый образ»; «Кристина, у вас нереально красивые глаза!»; «Безумно красивая», — оставили комментарии пользователи.
Ранее Кристина Асмус показала таланты подросшей дочери. Артистка продемонстрировала талант Анастасии, показав на фото, как та великолепно делает вертикальный шпагат.
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