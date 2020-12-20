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Американец с COVID-19 выжил, несмотря на «приговор» врачей
Фото: twitter.com/AMR_Social

Американец с COVID-19 выжил, несмотря на «приговор» врачей

Анастасия Волоснова

В мире

Американские врачи предрекли жителю Луисвилла Энди Смиту, госпитализированному с коронавирусной инфекцией, смерть в течение 24 часов. Тем не менее мужчина выжил, несмотря на «приговор» врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Wave 3 News.

Отмечается, что Смиту стало плохо после семейного мероприятия, на котором присутствовали 15 человек. Несмотря на симптомы коронавируса, тест у него был отрицательным. Состояние мужчины продолжало ухудшаться, его госпитализировали. Врачи обнаружили у пациента пневмонию, на следующий день пришел положительный тест на COVID-19.

Изначально прогнозировалось быстрое лечение, однако ситуация начала ухудшаться. Врачам пришлось прибегнуть к интубации пациента.

— Тогда-то они и начали говорить с моей женой о решениях, связанных со смертью, — рассказал Смит.

По словам его жены Меган, ей позвонили из больницы и сообщили, что ее муж может умереть через 24 часа. Для того чтобы нормализовать состояние американца, врачи решили применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот способ позволяет повысить насыщенность крови кислородом.

Спустя пять дней состояние Смита нормализовалось. По словам мужчины, после перенесенного заболевания у него появилась одышка — это стало единственным последствием COVID-19.

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