Коронавирус выявили у 28 948 человек в России за сутки
В России за минувшие сутки выявлено 28 948 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 20 декабря.
Отмечается, что новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев выявили в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539).
Кроме того, за последние 24 часа было выявлено 511 летальных исходов. Также за сутки в России полностью выздоровели 20 915 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, вылечилось 2 275 657 человек.
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