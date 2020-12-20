Коронавирус выявили у 28 948 человек в России за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В России за минувшие сутки выявлено 28 948 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 20 декабря.

Отмечается, что новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев выявили в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за последние 24 часа было выявлено 511 летальных исходов. Также за сутки в России полностью выздоровели 20 915 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, вылечилось 2 275 657 человек.

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