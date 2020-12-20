Короткое замыкание произошло в здании ГИБДД в Таганском районе
Народная, д. 14, стр. 2Карта всех событий
В центре Москвы в административном здании произошло короткое замыкание. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщила пресс-служба городского МЧС.
— В административном здании по адресу улица Народная, дом 14, строение 2, произошло короткое замыкание без последующего горения. Последствия ликвидированы без участия сил МЧС, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что инцидент произошел в здании ГИБДД.
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