Движение в Скатертном переулке перекрыто из-за аварийных работ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве перекрыли движение в Скатертном переулке из-за аварийных работ. Об этом сообщил в воскресенье, 20 декабря, городской транспортный департамент в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— Перекрыто движение в Скатертном переулке на участке от Мерзляковского переулка и в Медвежьем переулке — от Столового переулка, — сообщила пресс-служба.

Уточняется, что на месте работают аварийные службы.

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