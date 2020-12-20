Движение в Скатертном переулке перекрыто из-за аварийных работ
В Москве перекрыли движение в Скатертном переулке из-за аварийных работ. Об этом сообщил в воскресенье, 20 декабря, городской транспортный департамент в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
— Перекрыто движение в Скатертном переулке на участке от Мерзляковского переулка и в Медвежьем переулке — от Столового переулка, — сообщила пресс-служба.
Уточняется, что на месте работают аварийные службы.
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