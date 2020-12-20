Почти 60 маршрутов наземного транспорта будут работать в Москве в новогоднюю ночь

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В Москве в новогоднюю ночь будут работать 59 маршрутов наземного транспорта. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в столичном департаменте транспорта.

— В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, для вас будут ходить 182 маршрута наземного транспорта, большая часть проработает до трех часов ночи 7 января, — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось о бесплатном проезде на МЦК и в московском метро в новогоднюю ночь.

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