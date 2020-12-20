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Психолог назвал три неочевидных признака измены
Кадр из фильма«Измена» (2006)

Психолог назвал три неочевидных признака измены

Ксения Монахова

Общество

Психолог Александр Шахов считает, что факт измены зачастую лежит на поверхности. Для этого не обязательно искать в телефоне подтверждения.

Специалист уверен, что достаточно научиться слышать друг друга, чтобы избежать измен и правильно анализировать поведение партнера. Однако Шахов выделяет три неочевидных признака измены второй половинки.

Окружение человека влияет на его восприятие. Поэтому специалист рекомендует на этапе создания семьи и крепких отношений избирательнее относиться к окружающей компании.

— Если мужчина женат, а вокруг него холостые парни, которые хвастаются похождениями и предлагают ему за компанию куда-нибудь съездить, скорее всего, под влиянием группы он изменит своему нравственному кодексу. То же самое в отношение женщин, — рассказал психолог.

Это не означает, что необходимо оборвать все старые контакты. Однако пресекать провокационные темы стоит.

Стоит понимать, что быть хорошим для всех не получится. Психолог отмечает, что терпение и бесконечное понимание могут привести к разладу в отношениях. У каждого человека должны быть личные границы, переступать которые категорически не стоит, сообщает «Пятый канал».

— Иначе говоря, если мужчина на виду у женщины, не скрываясь, флиртует в социальных сетях — ставит лайки другим женщинам, называя это каким угодно словом, — это фактор риска, — подчеркнул Александр Шахов.

Одним из факторов риска психолог выделяет успех одного из партнеров. Добившись определенных высот, человек может позволить себе послабление.

— Мужчины, достигшие успеха, часто хотят большего. Они хотят сменить не только машину, костюм, но и окружение. Нередко богатые мужчины имеют любовницу или даже штат любовниц, — подытожил психолог.

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