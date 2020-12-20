Психолог назвал три неочевидных признака измены

Кадр из фильма«Измена» (2006)

Психолог Александр Шахов считает, что факт измены зачастую лежит на поверхности. Для этого не обязательно искать в телефоне подтверждения.

Специалист уверен, что достаточно научиться слышать друг друга, чтобы избежать измен и правильно анализировать поведение партнера. Однако Шахов выделяет три неочевидных признака измены второй половинки.

Окружение человека влияет на его восприятие. Поэтому специалист рекомендует на этапе создания семьи и крепких отношений избирательнее относиться к окружающей компании.

— Если мужчина женат, а вокруг него холостые парни, которые хвастаются похождениями и предлагают ему за компанию куда-нибудь съездить, скорее всего, под влиянием группы он изменит своему нравственному кодексу. То же самое в отношение женщин, — рассказал психолог.

Это не означает, что необходимо оборвать все старые контакты. Однако пресекать провокационные темы стоит.

Стоит понимать, что быть хорошим для всех не получится. Психолог отмечает, что терпение и бесконечное понимание могут привести к разладу в отношениях. У каждого человека должны быть личные границы, переступать которые категорически не стоит, сообщает «Пятый канал».

— Иначе говоря, если мужчина на виду у женщины, не скрываясь, флиртует в социальных сетях — ставит лайки другим женщинам, называя это каким угодно словом, — это фактор риска, — подчеркнул Александр Шахов.

Одним из факторов риска психолог выделяет успех одного из партнеров. Добившись определенных высот, человек может позволить себе послабление.

— Мужчины, достигшие успеха, часто хотят большего. Они хотят сменить не только машину, костюм, но и окружение. Нередко богатые мужчины имеют любовницу или даже штат любовниц, — подытожил психолог.

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