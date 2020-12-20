Главный нарколог страны рассказал, какой алкоголь лучше пить в новогоднюю ночь

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Психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что пить в новогоднюю ночь можно. Главное — не злоупотреблять, знать меру и вовремя остановиться в возлияниях.

— Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях: либо ритуально в каких-то редких случаях, либо в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь, — говорил специалист.

Как пишут «Невские новости», проблема некоторых людей заключается не в том, что они пьют спиртное, а в том, что делают это без чувства меры. Злоупотребление чем бы то ни было, как правило, не приносит ничего хорошего нашему организму. В новогоднюю ночь Евгений Брюн посоветовал пить россиянам белое сухое вино в умеренных количествах.

Ранее «Царьград» писал, какой напиток, по мнению сомелье Марко Кастеланелли, вызывает наибольшеепохмелье после употребления.

По словам Кастеланелли, это просекко. Чтобы нивелировать негативный эффект от алкогольного напитка, сомелье советует, во-первых, не злоупотреблять спиртным, а во-вторых — выпивать с каждым бокалом игристого по стакану простой воды. Это поможет избежать обезвоживания организма.

Портал «360» отмечает, что лучшими закусками к шампанскому считаются нежирная рыба или птица, сыр, овощи и фрукты, а худшими для сочетания с игристым являются продукты со сливочным маслом и майонезом.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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