Королева призналась, что 2020 год стал для нее одним из самых сложных в жизни

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Наташа Королева призналась, что для нее и ее семьи уходящий год был очень непростым.

По словам певицы, одним из самых лучших моментов года она считает период карантина. Как пишут «Невские новости», по словам певицы в это время все родные артистки собрались вместе, что помогло сплотиться ее семье.

Напомним, Королева и Тарзан стали объектом пристального внимания СМИ из-за скандала вокруг измены Тарзана. По последней версии, вся история с шоуменом была разыграна молодыми девушками с целью последующих вымогательств средств путем шантажа.

Сейчас девушек, которые вымогали у Тарзана деньги за скандальные видео, задержали, пишет «Царьград». Как пишет «360», вымогательницы пробудут под стражей до 24 января 2021 года до выяснения подробностей дела.

Сама любовница Тарзана Анастасия Шульженко, по собственному признанию, страдает бессонницей из-за случившегося, пишет «Экономика сегодня». Как рассказала Анастасия, она старается делать перед сном спортивные упражнения, чтобы справиться с этой проблемой.

Читайте также: «Вскрыл кубышку»: Басков попросил МРОТ у государства