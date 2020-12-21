Порядок выплат на детей от трех до семи лет могут изменить в России

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В России может измениться порядок выплат на детей от трех до семи лет. Об этом в понедельник, 21 декабря, пишут «Известия».

В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение подобного ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой. Министерство труда и социальной зашиты Российской Федерации планирует внести изменения, согласно которым их тоже будут принимать во внимание. Данная инициатива проходит межведомственное согласование.

Эксперты и политики поддержали инициативу Минтруда. По их мнению, она позволит претендовать на выплаты большему числу семей. Первый замглавы комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что при этом нужно увеличить размер пособий.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился перечислить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. На каждого ребенка в семье выплатят по пять тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа по финансированию единовременных выплат для семей с детьми до семи лет.

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