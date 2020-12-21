Водителям напомнили правила прогрева машины

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Длительный разогрев автомобиля перед поездкой зимой противоречит популярным экологическим трендам. Тем не менее, большинству машин после простоя нужно несколько минут поработать на холостом ходу. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

По его словам, если водителю не терпится поехать, то можно двигаться после нескольких секунд с запуска двигателя. В этом случае нельзя увеличивать нагрузку на двигатель, необходимо ехать аккуратно.

Зиманов отметил, что есть машины, которые просто не могут без разогрева зимой. Речь идет об автомобилях, которые работают на газе. Данное топливо нужно из жидкого состояния перевести в газообразное, а затем испарить. Для этого необходима высокая температура.

Зиманов подчеркнул, что самым удобным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не нужно разогревать даже в условиях суровой русской зимы, сообщает радио Sputnik.

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