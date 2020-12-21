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Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

Кирилл Николаев

Здоровье

Появление нового штамма коронавируса в Великобритании поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной. Об этом сообщил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, если предположить, что эти сведения правдивы, то этот штамм для России может быть потенциально опасен.

— Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время, — цитирует Аграновского Ura.ru.

Вирусолог добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – Прим. «ВМ») в белке шипа, которые являются мишенью для антител. Это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.

Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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