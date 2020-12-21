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Житель Подмосковья предстанет перед судом за производство наркотика
Фото: https://pixabay.com

Житель Подмосковья предстанет перед судом за производство наркотика

Кирилл Николаев

Происшествия

Житель Подмосковья предстанет перед судом за производство наркотического вещества. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, в феврале 2020 года в помещениях бани и частного дома полицейские обнаружили и изъяли пластиковые контейнеры с веществом светлого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством мефедроном и его прекурсором, общая масса которых составила более 70 килограммов.

Полиция установила, что в 2019 году злоумышленник приобрел земельный участок с баней и домом, где оборудовал лабораторию по производству мефедрона. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

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