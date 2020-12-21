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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Кирилл Николаев

Город

В понедельник, 21 декабря, в Москве ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, а по области — от минус трех до плюс одного градуса. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов.

По данным синоптиков, геомагнитный фон 21 декабря прогнозируется спокойный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве.

Читайте также: Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики предупредили о перепадах давления и похолодании

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