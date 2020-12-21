Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель иномарки прострелил мужчине голову на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Водитель иномарки прострелил мужчине голову на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Маресьева Карта всех событий

На юго-востоке столицы водитель иномарки выстрелил в голову мужчине и скрылся. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Маресьева и Недорубова в Некрасовке. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили неработающего гражданина 2001 года рождения, которого госпитализировали в реанимацию, передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что неизвестный ранил пострадавшего, после чего скрылся на автомобиле BMW белого цвета. У молодого человека выявили проникающую черепно-мозговую травму, открытое проникающее в полость черепа справа огнестрельное ранение с повреждением головного мозга, отек головного мозга, а также токсическое действие алкоголя.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения двум горожанам на востоке Москвы

раненияводитель легковушкиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Все мнения
О проекте