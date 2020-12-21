Водитель иномарки прострелил мужчине голову на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маресьева Карта всех событий

На юго-востоке столицы водитель иномарки выстрелил в голову мужчине и скрылся. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Маресьева и Недорубова в Некрасовке. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили неработающего гражданина 2001 года рождения, которого госпитализировали в реанимацию, передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что неизвестный ранил пострадавшего, после чего скрылся на автомобиле BMW белого цвета. У молодого человека выявили проникающую черепно-мозговую травму, открытое проникающее в полость черепа справа огнестрельное ранение с повреждением головного мозга, отек головного мозга, а также токсическое действие алкоголя.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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