Алексей Орлов стал первым заместителем мэра Екатеринбурга
Алексей Орлов, который занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области, перейдет на работу в мэрию Екатеринбурга.
Орлов займет должность заместителя мэра города. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 21 декабря, на утреннем совещании, сообщает Regnum.
Ранее в СМИ появились сообщения, что главу Екатеринбурга Александра Высокинского могут отстранить от должности. Вице-губернатор Сергей Бидонько опроверг эти сообщения, уточнив, что региональные власти не принимали решений об уходе Высокинского.
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