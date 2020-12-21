Алексей Орлов стал первым заместителем мэра Екатеринбурга

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Алексей Орлов, который занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области, перейдет на работу в мэрию Екатеринбурга.

Орлов займет должность заместителя мэра города. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 21 декабря, на утреннем совещании, сообщает Regnum.

Ранее в СМИ появились сообщения, что главу Екатеринбурга Александра Высокинского могут отстранить от должности. Вице-губернатор Сергей Бидонько опроверг эти сообщения, уточнив, что региональные власти не принимали решений об уходе Высокинского.

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