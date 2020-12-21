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Полиция задержала пьяного взломщика квартиры на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция задержала пьяного взломщика квартиры на востоке Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Союзный проспект Карта всех событий

Мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в чужую квартиру. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на Союзном проспекте около 8 часов 21 декабря. Злоумышленник ломился в двери и оскорблял хозяев.

Вызванный наряд полиции доставил нарушителя правопорядка в отделение. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

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