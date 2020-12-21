Мехди Вафа рассказал, как встречать Новый год разным знакам зодиака
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как разным знакам зодиака стоит отпраздновать Новый год.
Овен
По словам экстрасенса, Овнам лучше отпраздновать Новый год в шумной компании. Людям, рожденным под этим знаком, стоит пригласить в гости родных и близких или принять приглашение большой компании.
Телец
Мехди Вафа сообщил, что Тельцы находятся в вечном стремлении к романтике и «идеальному Новому году».
— Позвольте себе не фантазировать, чтобы потом не разочароваться. Отдайтесь воле судьбы! Все будет хорошо! Думайте об этом чаще! — посоветовал ясновидящий.
Близнецы
Представителям этого знака для счастья нужно не так много. Вафа советует Близнецам подумать о том, что особенно важно для них в Новый год, и следовать за своими желаниями.
Рак
— Тем, кто уже запланировал веселье, я могу пожелать только отличного Нового года! Вы правильно делаете, вопреки всему находя в себе силы идти вперед и держать марку, — отметил предсказатель.
Он заявил, что тем, кто еще не определился, следует сказать главные слова близким. Лучше всего это сделать в новогоднюю ночь.
Лев
Уютный дом, опрятная квартира, внутреннее спокойствие и тепло родных — то, что нужно Львам на этот Новый год. Лучше всего в праздник этим знакам зодиака «раствориться» в радости и спокойствии.
Дева
Для Дев новогодняя ночь может пройти нестандартно. Экстрасенс посоветовал им обращать внимание на знаки, которые могут помочь Девам в будущем.
Весы
Весам советуют на этот раз уделить внимание самой атмосфере: в доме, на работе — повсюду. Их задача придумать и реализовать то, что обычно они не совершают.
Скорпион
— Новый год уже скоро, но вы еще не готовы и не настроены. Время идет. Не откладывайте все на последний момент! Уделите особое внимание подаркам в этом году, — порекомендовал Мехди Вафа.
Стрелец
Представители этого знака смогут ощутить истинную радость в эту волшебную ночь. Но это касается только тех, кто находится в полной гармонии. Тем, кто не чувствует внутреннего спокойствия, следует пытаться изменить все к лучшему.
Козерог
Козерогам в новогоднюю ночь можно ждать чудес, если они сами совершили такое чудо для кого-нибудь.
Водолей
У Водолеев есть все шансы запомнить этот Новый год как лучший. Главное для них — быть красивыми и беречь здоровье.
Рыбы
Рыбам советуют максимально отвлечься от всех проблем. Встречать Новый год лучше в шумной компании. Рыбам рекомендуется в новогоднюю ночь стать центром внимания и притяжения, передает «СтарХит».
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