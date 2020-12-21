Мехди Вафа рассказал, как встречать Новый год разным знакам зодиака

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как разным знакам зодиака стоит отпраздновать Новый год.

Овен

По словам экстрасенса, Овнам лучше отпраздновать Новый год в шумной компании. Людям, рожденным под этим знаком, стоит пригласить в гости родных и близких или принять приглашение большой компании.

Телец

Мехди Вафа сообщил, что Тельцы находятся в вечном стремлении к романтике и «идеальному Новому году».

— Позвольте себе не фантазировать, чтобы потом не разочароваться. Отдайтесь воле судьбы! Все будет хорошо! Думайте об этом чаще! — посоветовал ясновидящий.

Близнецы

Представителям этого знака для счастья нужно не так много. Вафа советует Близнецам подумать о том, что особенно важно для них в Новый год, и следовать за своими желаниями.

Рак

— Тем, кто уже запланировал веселье, я могу пожелать только отличного Нового года! Вы правильно делаете, вопреки всему находя в себе силы идти вперед и держать марку, — отметил предсказатель.

Он заявил, что тем, кто еще не определился, следует сказать главные слова близким. Лучше всего это сделать в новогоднюю ночь.

Лев

Уютный дом, опрятная квартира, внутреннее спокойствие и тепло родных — то, что нужно Львам на этот Новый год. Лучше всего в праздник этим знакам зодиака «раствориться» в радости и спокойствии.

Дева

Для Дев новогодняя ночь может пройти нестандартно. Экстрасенс посоветовал им обращать внимание на знаки, которые могут помочь Девам в будущем.

Весы

Весам советуют на этот раз уделить внимание самой атмосфере: в доме, на работе — повсюду. Их задача придумать и реализовать то, что обычно они не совершают.

Скорпион

— Новый год уже скоро, но вы еще не готовы и не настроены. Время идет. Не откладывайте все на последний момент! Уделите особое внимание подаркам в этом году, — порекомендовал Мехди Вафа.

Стрелец

Представители этого знака смогут ощутить истинную радость в эту волшебную ночь. Но это касается только тех, кто находится в полной гармонии. Тем, кто не чувствует внутреннего спокойствия, следует пытаться изменить все к лучшему.

Козерог

Козерогам в новогоднюю ночь можно ждать чудес, если они сами совершили такое чудо для кого-нибудь.

Водолей

У Водолеев есть все шансы запомнить этот Новый год как лучший. Главное для них — быть красивыми и беречь здоровье.

Рыбы

Рыбам советуют максимально отвлечься от всех проблем. Встречать Новый год лучше в шумной компании. Рыбам рекомендуется в новогоднюю ночь стать центром внимания и притяжения, передает «СтарХит».

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