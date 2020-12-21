Реконструкция сервисного центра уличных видов спорта завершилась в «Лужниках»

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лужники, 24с16 Карта всех событий

Реконструкцию сервисного центра уличных видов спорта завершили в столичных «Лужниках». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Центр находится по адресу улица Лужники, дом 24, строение 16.

Уточняется, что на данный момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

На месте старого павильона возвели новое современное здание площадью 200 квадратных метров. В здании разместят прокат и кафе с отдельными входами, раздевалки с душевой и санузлами.

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