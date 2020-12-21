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Онлайн-смены для школьников «КиберОсень-2020» завершились в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-смены для школьников «КиберОсень-2020» завершились в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Образовательные онлайн-смены «КиберОсень-2020» завершились в Москве. Лекции проходили в дистанционном формате на базе столичной «КиберШколы». Уточняется, что в пяти сменах приняли участие свыше двух тысяч московских школьников.

Изначально лекции были рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Но из-за высокого интереса со стороны младших классов была открыта специальная группа «КиберОсень 8+».

Как отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, во время онлайн-смены ребята смогли изучить основы ведения стримов и бизнес-планирования, а также научиться выбирать оборудование для участия в соревнованиях.

Всего в рамках пяти смен для участников были доступны 11 курсов. Уже в процессе второй смены организаторам стало ясно, что уровень сложности и информационную составляющую занятий можно постепенно увеличивать.

Так, появились программы Just Dance (танцевальный симулятор в TikTok), общеразвивающий математический баттл, курсы «Прикладная лингвистика в виртуальном пространстве», «География киберспорта» и физкультурная программа Cyber Strongman.

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