Ценности на сумму 24,6 миллиона рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы
Россия, Москва, Ландышевая улица Карта всех событий
Неизвестные украли из квартиры директора строительной фирмы ценное имущество и деньги. Об этом в понедельник, 21 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что злоумышленники отжали пластиковые двери и проникли в квартиру на улице Ландышевой. Они совершили кражу ценного имущества и валюты на 24,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), на данный момент следствие продолжается.
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