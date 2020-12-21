Ценности на сумму 24,6 миллиона рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ландышевая улица Карта всех событий

Неизвестные украли из квартиры директора строительной фирмы ценное имущество и деньги. Об этом в понедельник, 21 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленники отжали пластиковые двери и проникли в квартиру на улице Ландышевой. Они совершили кражу ценного имущества и валюты на 24,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), на данный момент следствие продолжается.

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