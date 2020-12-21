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Французские ученые изобрели медальон от коронавируса
Фото: pexels.com/freestocks.org

Французские ученые изобрели медальон от коронавируса

Анастасия Волоснова

Наука

Французские ученые придумали медальон от коронавируса. Разработка за 10 минут способна убить до 94 процентов вирусов в помещении. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Как передает издание, медальон разработали ученые из компании Moskitofree, которая занимается противомалярийными технологиями. За основу был взят аппарат, сбивающий с толку комаров. Он создавал вокруг человека электрическое поле, осаждая молекулы его запаха на землю.

Медальон был переделан, в него был добавлен озонатор воздуха и некий секретный минерал. В институте Пастера был проведен эксперимент, в ходе которого повешенный на шею аксессуар обезвредил 94 процентов вирусов.

Несмотря на то, что в институте Пастера одобрили разработку, среди убитых вирусов не было тех, что вызывают коронавирус. Ученые пока только предполагают, что подобным образом можно будет уничтожить и COVID-19.

Устройство уже начинает поступать в продажу. Сейчас его стоимость 79 евро. Это около семи тысяч рублей.

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