Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент России Владимир Путин поздравил с подписанием документов, трансляцию вел канал «Россия 24».

Российский лидер выразил уверенность в том, что сотрудничество позволит добиться прорыва не только в работе над вакциной от коронавируса, но и над целым рядом других лекарств.

Этот меморандум может послужить особым примером объединения усилий для обеспечения безопасности граждан, сказал Владимир Путин.

— И в завершение хотел бы еще раз поздравить вас с подписанием меморандума о сотрудничестве и пожелать успехов в совместной и без всякого преувеличения чрезвычайно нужной и благородной работе. Спасибо большое! — сказал глава государства.

Видео: Telegram-канал «Караульный»

Вакцины AZD1222, которая была разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и «Спутник V» созданы на основе аденовирусных векторов. В них встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Ранее в РПФИ рассказали, что российская вакцина «Спутник V» также эффективна от нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании.

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