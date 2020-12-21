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Москвичам рассказали, как утилизировать искусственные ели
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как утилизировать искусственные ели

Юлия Ямпольская

Город

Искусственные ели можно утилизировать с помощью контейнеров по раздельному сбору отходов. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, город активно отрабатывает систему раздельного сбора отходов.

— Если мы хотим избавиться от искусственной ели, надо воспользоваться услугами раздельного сбора отходов, принять в нем участие, может быть, ее измельчить, чтобы она в контейнер попала, хотя она и так состоит из маленьких частей, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Кульбачевский добавил, что специальной программы по сбору искусственных елей в Москве не планируется.

Кроме того, начальник управления развития мелкорозничной торговли столичного департамента торговли и услуг Кирилл Фролов отметил сокращение продажи живых елей в пользу искусственных. По его словам, за 10 дней на елочном базаре продается порядка 300 елок.

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Москваискусственная елкаутилизация
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