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Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2021–2023 годы. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

— Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысячи рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысячи рублей, — говорится в документе.

В соответствии с законом о бюджете столицы, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году — порядка 2,9 триллиона рублей, в 2023 году — 3,1 триллиона рублей. Главным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.

Кроме того, расходы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, в 2022 году — 3,2 триллиона рублей, в 2023 году — 3,3 триллиона рублей. Также сообщается, что дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей.

Ранее Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов с расходами в 3,1 триллиона рублей.

Читайте также: Госдума приняла во втором чтении проект бюджета РФ на 2021–2023 годы

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