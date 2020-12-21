Благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Красногорске стартовала благотворительная акция «Новогоднее чудо». Организатором акции выступает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа, пишет «Радио 1».

— Принять участие в благотворительном мероприятии могут все желающие. Принести подарки для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — игрушки, сладости, книги и многое другое, — можно в любой будний день с 09:00 до 17:00 до 29 декабря по адресу город Красногорск, ул. Центральный проезд, дом 25, — сообщили в администрации округа.

Сообщается, что уже подготовлено 186 сладких наборов.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что на елочных базарах региона стартовала торговля.

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