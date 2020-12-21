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Принцы Гарри и Уильям обменялись рождественскими подарками
Фото: freepik.com

Принцы Гарри и Уильям обменялись рождественскими подарками

Оксана Васильева

Звезды

Один из самых известных современных биографов, автор книг о британской королевской семье Эндрю Мортон сообщил, что принц Гарри и принц Уильям обменялись подарками в знак рождественского «перемирия», пишет «МИР 24».

Уточняется, что Меган Маркл и принц Гарри отправили подарки принцу Уильяму и его семье после поездки за покупками недалеко от Санта-Барбары. Чтобы добавить личный штрих, Меган подписала каллиграфическим почерком поздравительные сообщения принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи. В свою очередь принц Уильям и Кейт Миддлтон прислали принцу Гарри, Меган и Арчи свои рождественские подарки.

Также Эндрю Мортон заявил, что принц Гарри «планирует поговорить с отцом и братом на Рождество».

Ранее ФАН писало, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали поклонников семейной рождественской фотографией, которая появилась на официальном сайте Кенсингтонского дворца. На снимке запечатлены Кейт и Уильям со всеми тремя детьми — с принцами Джорджем и Луи, а также с принцессой Шарлоттой. Фотография была сделана около семейного загородного особняка в Норфолке, Анмер Холла.

Источник: mir24.tv

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