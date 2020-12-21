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Глава Центра Гамалеи уточнил особенности хранения вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Центра Гамалеи уточнил особенности хранения вакцины «Спутник V»

Евгения Звощик

Наука

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно будет хранить при более высокой температуре, например при той, что есть в бытовом холодильнике. По его словам, препарат полностью сохраняет свою активность при температуре плюс 2–4 градуса.

— Я думаю, что месяца через два... мы уже в регистрационное удостоверение, я надеюсь, сможем внести поправку о том, что эту вакцину можно хранить не при -18 градусах, а при температуре бытового холодильника, — пояснил Гинцбург в фильме «Спутник V». Все о первой российской вакцине от коронавируса».

Он отметил, что это совместное достижение Института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии.

Фильм о вакцине «Спутник V» опубликован на YouTube.

Напомним, в августе 2020-го Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Разработка получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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