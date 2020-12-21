Глава Центра Гамалеи уточнил особенности хранения вакцины «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно будет хранить при более высокой температуре, например при той, что есть в бытовом холодильнике. По его словам, препарат полностью сохраняет свою активность при температуре плюс 2–4 градуса.

— Я думаю, что месяца через два... мы уже в регистрационное удостоверение, я надеюсь, сможем внести поправку о том, что эту вакцину можно хранить не при -18 градусах, а при температуре бытового холодильника, — пояснил Гинцбург в фильме «Спутник V». Все о первой российской вакцине от коронавируса».

Он отметил, что это совместное достижение Института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии.

Фильм о вакцине «Спутник V» опубликован на YouTube.

Напомним, в августе 2020-го Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Разработка получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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