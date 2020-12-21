Врач назвал четыре главные ошибки 2020 года и объяснил, как их не допускать

Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что 2020 год во всем мире прошел под знаком коронавируса, и перечислил четыре главные ошибки, которые допускали россияне. Он призвал не повторять их в будущем году.

— Мы начали с ковидом бороться так, что лекарства оказались во многом хуже самой болезни. Первая ошибка: желание вылечиться самому, потому что врачи якобы лгут. На одну смерть от ковида, которую мы не смогли избежать, пришлось две смерти от хронических заболеваний — это мы не смогли предотвратить из-за несвоевременно оказанной помощи, — пояснил Мясников.

Важно создать службы перевозки инфекционных больных, считает врач, чтобы предотвратить смерти тех, кто не болен коронавирусом.

Вторая ошибка: не прививаться от коронавируса. Мясников заявил, что создать вакцину проще, чем донести до общества необходимость прививаться, чтобы уменьшить возможность тяжелого течения болезни.

— Поломит тело, поболит место укола и перестанет, врачам вакцину нужно делать обязательно, да и всем, кто в группе риска, — отметил медик.

Третья ошибка: покупка лекарства впрок. Четвертая: бездумно делать компьютерную томографию без назначения врача. Мясников напомнил, что процедура не является диагностированием коронавируса, КТ показывает процент поражения легких. По его словам, важно развивать телемедицину, чтобы не тратить время на поездки к пациенту.

Видео опубликовано на YouTube.

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