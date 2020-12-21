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Россия обсудит с Индией поставку нефти на 20–25 лет вперед
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Россия обсудит с Индией поставку нефти на 20–25 лет вперед

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация планирует заключить долгосрочные контракты с Индией на поставку нефти. Об этом сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев в понедельник, 21 декабря.

По его словам, речь идет о том, чтобы перевести поставки нефти в Индию на долгосрочную основу. В частности, планируется выйти на договорные условия поставки российского черного золота на 20–25 лет вперед.

— Не буду предрешать исход договоренностей, но вопрос ставится именно так, — уточнил российский дипломат.

Он также отметил, что Россия удерживает за собой солидное место на индийском рынке нефти и газа. Кудашев добавил, что, помимо этого, речь идет о том, чтобы более широко привлечь индийский капитал и интересы индийского государства к освоению российских нефтегазовых ресурсов в рамках продвижения нефтегазовой провинции «Восток Ойл», передает РИА Новости.

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