Глава Центра Гамалеи оценил исследование «Спутника V» на пожилых добровольцах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Предварительные результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на пожилых людях очень хорошие. Такую оценку дал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 21 декабря.

— В группе 60+ предварительные результаты очень хорошие, — уточнил Гинцбург в комментарии РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса может стать массовой для россиян старше 60 лет уже со следующей недели.

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