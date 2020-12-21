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Глава Центра Гамалеи оценил исследование «Спутника V» на пожилых добровольцах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Центра Гамалеи оценил исследование «Спутника V» на пожилых добровольцах

Евгения Звощик

Общество

Предварительные результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на пожилых людях очень хорошие. Такую оценку дал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 21 декабря.

— В группе 60+ предварительные результаты очень хорошие, — уточнил Гинцбург в комментарии РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса может стать массовой для россиян старше 60 лет уже со следующей недели.

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Читайте также: Гинцбург допустил регистрацию в России комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

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