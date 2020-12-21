Более 4,6 тысячи столичных организаций подключились к системе QR-кодов с начала октября
С начала октября более 4,6 тысячи столичных организаций подключились к системе чек-ин. Всего ею пользуется более 11,4 тысячи заведений. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Чтобы зайти в столичное развлекательное заведение с 00:00 до 06:00, посетителю необходимо пройти процесс регистрации. Система QR-кодов заработала 19 октября и позже распространилась на разного рода общественные пространства.
Немерюк добавил, что, несмотря на систему регистрации, необходимо соблюдать меры против COVID-19.
— Хочу напомнить, что посетителям ресторанов, кафе, торговых центров и других общественных заведений необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, — приводит РИА Новости слова руководителя департамента.
Ранее сообщалось, что в общественных местах усилится контроль за соблюдением противоэпидемических мер в преддверии новогодних праздников.
Читайте также: Бар «Квартира» в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19