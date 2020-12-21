Более 4,6 тысячи столичных организаций подключились к системе QR-кодов с начала октября

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С начала октября более 4,6 тысячи столичных организаций подключились к системе чек-ин. Всего ею пользуется более 11,4 тысячи заведений. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Чтобы зайти в столичное развлекательное заведение с 00:00 до 06:00, посетителю необходимо пройти процесс регистрации. Система QR-кодов заработала 19 октября и позже распространилась на разного рода общественные пространства.

Немерюк добавил, что, несмотря на систему регистрации, необходимо соблюдать меры против COVID-19.

— Хочу напомнить, что посетителям ресторанов, кафе, торговых центров и других общественных заведений необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, — приводит РИА Новости слова руководителя департамента.

Ранее сообщалось, что в общественных местах усилится контроль за соблюдением противоэпидемических мер в преддверии новогодних праздников.

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