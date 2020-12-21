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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста Александра Курляндского
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной сценариста Александра Курляндского

Анастасия Волоснова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, сценариста и автора «Ну, погоди!» Александра Курляндского.

Заслуженный деятель искусств России Александр Курляндский скончался в Москве после продолжительной болезни. Сценарист ушел из жизни в возрасте 82 лет.

— Ушел из жизни талантливый писатель, драматург и сценарист, подаривший много радости и любви самой взыскательной аудитории — детям. На добрых и веселых мультфильмах, созданных Александром Ефимовичем Курляндским, выросло несколько поколений зрителей. А выпуски «Ну, погоди!» стали классикой отечественной анимации на все времена. Светлая память об Александре Ефимовиче Курляндском навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1965 года началась карьера Александра Курляндского как литератора. Он писал для телевидения, радио, газет и журналов. Его публикации можно было найти в «Литературной газете», «Юности», «Неделе».

Постепенно писатель начал переходить в сценарное творчество. Именно Александр Курляндский совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым написал сценарий к культовому мультсериалу «Ну, погоди!».

По работам сценариста советские мультипликаторы сняли более 40 известных мультфильмов. Курляндский трудился над созданием таких работ, как «Баба-яга против», «Встречайте бабушку», «Возвращение блудного попугая». Именно на мультфильмах Курляндского выросло не одно поколение.

Работы Курляндского и сам сценарист не раз получали награды. Он был удостоен Государственной премии СССР и получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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сценаристСергей Собянинписатель
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