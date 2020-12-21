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Один моряк с COVID-19 скончался на борту российского траулера в Норвегии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Один моряк с COVID-19 скончался на борту российского траулера в Норвегии

Евгения Звощик

В мире

Восемнадцать человек заразились коронавирусной инфекцией на борту российского траулера «ОМА», который стоит у причала норвежского города Берген. Об этом сообщили в пресс-службе коммуны Бергена в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что один из заразившихся скончался. Анализ на COVID-19 сдали все 34 члена команды. Уточняется, что власти коммуны делают все необходимое для того, чтобы инфекция не распространялась. В частности, зараженные члены команды изолированы, остальные отправлены на карантин.

Судно останется в порту Бергена, пока все моряки не поправятся. При этом о состоянии заразившихся не сообщается, передает РИА Новости.

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