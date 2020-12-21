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Дело о создании экстремистского формирования возбудили в отношении Тихановской
Фото: youtube.com

Дело о создании экстремистского формирования возбудили в отношении Тихановской

Евгения Звощик

В мире

Генеральная прокуратура Белоруссия возбудила уголовные дела против членов Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале в понедельник, 21 декабря.

В частности, в «создании экстремистского формирования и руководства им», а также в финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем заподозрили ряд представителей КС: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Павла Латушко и многих других.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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