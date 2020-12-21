RT стал лучшим диджитал-брендом из России по итогам премии Webby Awards 2020

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RT возглавил список российских компаний, благодаря победам которых Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере по итогам года (International Webby Winner Index). Это одна из самых престижных премий в области интернета.

В этом году телеканал стал лауреатом премии дважды и два раза становился финалистом премии.

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», который был выпущен к 75-й годовщине освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти — Освенцима, в мае получил награду по итогам зрительского голосования премии Webby в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости».

Также AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, который был сделан к столетию со дня расстрела царской семьи, в апреле 2020 года вышла в финал в категории «Лучшее использование дополненной реальности». В рамках этого проекта редакцией были опубликованы тысячи фотографий из архива царской семьи. Это наиболее полная из известных фотохроник семьи Романовых.

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