Путин поручил создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив граждан. Соответствующая информация следует из перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания форума АСИ.

Отмечается, что доложить об исполнении данного поручения необходимо до 1 марта 2021 года.

Помимо этого, кабмину совместно с АСИ и автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства» поручили создать механизм реализации проекта по развитию практических навыков самозанятых граждан. Сделать это нужно до 15 февраля 2021 года, передает РИА Новости.

Читайте также: Первый вице-спикер Госдумы заявил, что палата почти полностью выполнила послание Путина