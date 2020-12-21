Названы знаки зодиака, представители которых постоянно требуют любви к себе

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Любому человеку приятно получать признания в любви. Однако есть те, кто может довести партнера до истерики постоянным желанием слышать заветные слова.

Интернет-журнал Femmie выделил топ-5 знаков зодиака, которые бесконечно требуют от второй половинки любовных признаний.

Козерог

Именно представители этого знака трудятся так упорно, что у них почти нет времени на принятие похвалы. Однако как только появляется возможность услышать приятные слова, то Козерога не остановить. Им важно понимать, что все их старания обязательно приведут к успехам и признанию.

Близнецы

Им постоянно кажется, что их идеи не воспринимают всерьез. Близнецам необходимы слова поддержки и признания в любви. Чье-то искреннее одобрение делает их гораздо увереннее в себе.

Весы

Даже самому уверенному человеку важно убедиться в своей значимости. Весы — не исключение. Они всегда желают слышать от своей второй половинки, что необыкновенно хороши. Однако глубоко в душе Весы и сами это знают.

Рак

Раки часто концентрируются на негативе. Они слишком чувствительны, а также боятся боли. Поэтому от партнера хотят много тепла и заботы, чтобы окунуться в эти эмоции и найти убежище от возможного негатива вокруг.

Рыбы

Представители этого знака зодиака чувствительные пессимисты. Они с трудом верят, что иногда все просто и прекрасно. Поэтому Рыбам нужен человек, который ежедневно будет их подбадривать и убеждать в том, что все хорошо.

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