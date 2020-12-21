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В МЖД сообщили о снижении пассажиропотока в 2020 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В МЖД сообщили о снижении пассажиропотока в 2020 году

Евгения Звощик

Транспорт

Пассажиропоток железнодорожного транспорта в пределах Московской железной дороги (МЖД) в текущем году может превысить 510 миллионов человек. Об этом сообщил начальник МЖД Михаил Глазков в понедельник, 21 декабря.

По его словам, объем погрузки ожидается на уровне 71 миллиона тонн.

— При этом перевозка грузов в контейнерах вырастет более чем на 12,3 процента, — уточнил Глазков.

Кроме того, он пояснил, что с начала 2020 года через МЖД было перевезено свыше 10 тысяч тонн грузов для медицинских нужд. Он добавил, что прогнозируемый пассажиропоток по итогам 2020 года будет примерно на 30 процентов ниже прошлогоднего показателя (769 миллионов человек), передает ТАСС.

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