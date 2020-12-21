Глава ЕК допустила одобрение большего числа вакцин от COVID для использования в Евросоюзе

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Европейские власти могут в ближайшие время одобрить новые вакцины от коронавирусной инфекции, если они окажутся безопасными и эффективными. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 21 декабря.

Ранее ЕК вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам допустила на рынок Евросоюза вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech.

— Это наша первая вакцина, — передает слова главы ЕК РИА Новости.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций.

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