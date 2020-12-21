Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Более 260 тысяч человек получили выплаты на питание в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

— С 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата на питание назначена 262 125 жителям региона, — уточнили в ведомстве.

Выплаты приходят на беременных и кормящих женщин, а также детей до 3 лет в Московской области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Выплаты в размере 5 тысяч рублей, введенные в качестве единовременной меры поддержки российских родителей, начали поступать на счета россиян, сообщает ФАН.

Ранее Nation News рассказало, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала размер материнского капитала в 2021 году.

— В 2021 году при рождении второго ребенка семье полагается 639 тысяч рублей, если первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и на него не получали выплату. Если получали, то ее объем составит 155 тысяч рублей, — уточнила Бессараб.

Депутат призвала россиян рожать больше детей, как это было в России в XIX веке.

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