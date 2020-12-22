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Синоптики сообщили о погоде в Москве 22 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 22 декабря

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 22 декабря, в столичном регионе ожидается облачная и сухая погода. Этому будет способствовать северо-западная периферия антициклона.

Максимальная температура воздуха в Москве ожидается от минус трех до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от семи до трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столице неблагоприятна не только для категории метеозависимых и ослабленных болезнями, но и для здоровых людей. Многие в таких условиях жалуются на сонливость, ухудшение настроения и снижение работоспособности. Плохо чувствуют себя люди с патологиями бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Также увеличивается число простудных заболеваний.

Специалисты рекомендовали в холодный период года больше времени уделять любимым делам, не забывать о приятных мелочах. В случае недомогания необходимо принимать назначенные врачом лекарства и избегать переохлаждения.

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