Названа причина перебоев с интернетом во время голосового звонка

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Перебои с интернетом во время звонка могут возникать из-за недоработок сети мобильного оператора или проблем с настройками конкретного устройства. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора и сооснователя компании CraftTalk Дениса Петухова.

По его словам, повлиять на проблему абоненты не смогут, но им необходимо проверить настройку «Предпочтительный тип сети».

— Обычно он должен быть установлен так: «4G/3G/2G авто». Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки, — уточнил специалист.

Он также рассказал о еще одном методе. Так, нужно обновить программное обеспечение телефона. Если ничего не изменится, то, скорее всего, интернет во время звонка отключается по вине оператора связи. Бывает, что его оборудование переводит звонок в сеть 2G, в таком случае интернет гарантированно пропадает.

Если такое случится, необходимо установить специальное мобильное приложение от оператора, которое способно протестировать сетевые настройки.

Читайте также: Владельцев старых Android-смартфонов предупредили об ограничениях с 2021 года