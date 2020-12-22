СМИ: Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке

Фото: instagram.com/ekburg_official / Официальный Инстаграм Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке, сообщают СМИ.

По предварительным данным, глава города поднимет вопрос своего ухода с должности на заседании гордумы во вторник, 22 декабря.

— Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию, — приводит РИА Новости текст заявления Высокинского.

Ранее стало известно, что Высокинский назначил первого замгубернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. Как утверждает пресса, он станет исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга.

Александр Высокинский возглавил Екатеринбург в 2018 году. До этого он также был вице-губернатором региона, отвечал за выполнение проекта «Большой Екатеринбург» и взаимодействие с территориями. В понедельник, 21 декабря, глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому стать своим первым заместителем.

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