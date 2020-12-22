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Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8
Фото: pixabay.com

Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8

Ростислав Зубков

В мире

Китайская ракета-носитель CZ-8 успешно стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

По ее данным, ракета-носитель нового поколения средней грузоподъемности CZ-8 («Великий поход-8», «Чанчжэн-8») была запущена в 12:37 по местному времени (07:37 по Москве).

— Первая миссия прошла с полным успехом, — цитирует РИА Новости заявление корпорации.

Видео: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

CZ-8 работает на экологическом ракетном топливе. Длина ракеты достигает примерно 59,3 метра, взлетная масса — 356 тонн. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 4,5 тонны полезного груза.

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