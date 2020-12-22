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«Я не буду больше!»: мать избила 12-летнего сына за вызов в школу
Фото: depositphotos.com

«Я не буду больше!»: мать избила 12-летнего сына за вызов в школу

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мать 12-летнего мальчика в Томской области избила сына. Уточняется, что причиной конфликта стал вызов женщины в школу. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает издание «Новости в Томске».

Жуткие кадры в Сети распространила знакомая героини. Она пыталась остановить маму мальчика.

— Анжел, ну хватит! Задушишь его! — говорила за кадром свидетельница.

При этом мальчик кричал, что такого не повторится.

— Я не буду, мама, больше! — обещал 12-летний подросток.

По информации ГУ МВД по Томской области, сообщение «о причинении телесных повреждений ребенку» поступило в воскресенье, 20 декабря. Прибывшие на место правоохранители установили, что семейный конфликт произошел накануне около одиннадцати вечера.

На женщину составили протокол об административном правонарушении, который подразумевает штраф от 100 до 500 рублей. Информацию об инциденте направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

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